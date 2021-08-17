Государство собирается продать свою долю в трех банках и Гарантийном фонде

В программу приватизации на сегодня включены 25 объектов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, рассматривается возможность продажи госдоли в «Евразийском сберегательном банке», небольшие доли в «Керемет Банке» и «Бакай Банке», а также доля в Гарантийном фонде.

«Всего 25 объектов включены, но в первую очередь кабинет министров будет рассматривать на приватизацию те объекты, по которым нет судебных разбирательств или спорных моментов», — рассказал Мирлан Бакиров.