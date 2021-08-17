Компания «Кумтор Голд Компани» приступила к модернизации производства

С введением временного внешнего управления в «Кумтор Голд Компани» (КГК) запущены масштабные процессы модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, все подразделения внедряют современные технологии. Новая стратегия разработки месторождения, которую инициировал Тенгиз Болтурук, основана на рациональном использовании имеющихся ресурсов и бережном отношении к окружающей среде.

«В горнодобывающей промышленности Тенгиз Болтурук работает почти 35 лет. Он трудился в 18 международных горнорудных проектах в 13 странах мира. Свои инновационные знания и опыт он вкладывает в развитие родного Кыргызстана, стремясь превратить рудник «Кумтор» в современное, высококлассное и безопасное для человека и окружающей среды предприятие. К примеру, он внедрил проект разработки недавно выявленных окисленных руд, о существовании которых предыдущие руководители КГК даже не догадывались. Данная руда может значительно увеличить ресурсы месторождения, сейчас проводится оконтуривание рудной зоны», — информирует пресс-служба компании.

На «Кумторе» приступили к реализации еще одного проекта, связанного с разработкой хвостохранилища.

«Современные технологии сегодня позволяют извлечь золото, которое остается в руде после переработки. А самое главное — теперь хвостохранилище не будет представлять угрозу для природы и населения. За 20 лет работы хвостохранилища в нем накопилось около 100 тонн золота. На данном этапе идет разработка проекта по переработке этой руды», — цитирует старшего инженера-гидротехника Мелиса Турдукеева пресс-служба.

По ее данным, также полным ходом идет модернизация и на золотоизвлекательной фабрике. Здесь одновременно реализуются сразу несколько крупных и важных проектов, которые сделают производство более эффективным и безопасным. В частности, в ближайшее время поступят самые современные и точные из существующих на сегодня цианидные анализаторы, они будут надежно следить за тем, как используется опасный реагент.

Менеджер золотоизвлекательной фабрики Нурдин Усенов поясняет, что будет исключен человеческий фактор. Цианидные анализаторы в автоматизированном режиме определят уровень выхода цианида и передадут точные данные дежурному оператору.