Дело «Кумтора». В «Кыргызалтыне» ответили на претензии Сenterra Gold и StoneX

«Кыргызалтын» не согласен с обвинениями, выдвинутыми против компании. Об этом сообщается в официальном заявлении ОАО.

В «Кыргызалтыне» еще раз подтвердили, что платежных документов и транзакций, касающихся «золотых операций», 12 мая 2021 года и в последующие дни не проводили.

«И тем более наша компания не занимается подделкой платежных документов. Эти данные могут быть проверены любой независимой аудиторской фирмой», — заявили в «Кыргызалтыне» в ответ на сообщения Сenterra Gold Inc. о том, что 12 мая ОАО якобы пыталось перевести $29 миллионов на неавторизованный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

При этом в госкомпании заметили, что согласование любых изменений касательно поставок между ОАО «Кыргызалтын» и StoneX всегда носило уведомительный характер. Обычно в таких ситуациях сотрудники StоneX обращались в ОАО «Кыргызалтын» для решения тех или иных вопросов.

«Но об изменении платежных реквизитов мы узнаем из СМИ 21 мая 2021-го. Еще раз утверждаем, что к подписям на предполагаемом измененном платежном поручении ОАО «Кыргызалтын» никакого отношения не имеет! Относительно сорванной поставки золота компания также отправила уведомление в адрес StoneX о возникновении форс-мажорной ситуации. Это было связано с тем, что лицензия ОАО «Кыргызалтын» на экспорт золота была приостановлена. Поэтому исполнение обязательств ОАО «Кыргызалтын» перед банком покупателем StoneX стало невозможным», — говорится в сообщении.

Компания не согласна с предъявленными обвинениями и отмечает, что сейчас юристы занимаются защитой интересов ОАО «Кыргызалтын». «Мы надеемся, что данная ситуация разрешится в ближайшее время. В свою очередь отмечаем, что «Кыргызалтын» гарантированно соблюдает все международные правила, нормы, положения и стандарты при всех циклах производства драгоценных металлов», — заключили в ОАО.

Ранее авторитетное американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в мае, когда захватили рудник «Кумтор», государственное аффинажное предприятие сорвало поставку почти половины метрической тонны золота компании StoneX и якобы попыталось перехватить около $29 миллионов, которые продавец должен был оплатить «Кумтору». Это следует из сообщений людей, хорошо знакомых с ситуацией, и документов, представленных суду компаниями «Центерра» и StoneX.

По сообщению StoneX, «Кыргызалтын» направил продавцу счет-фактуру, требуя, чтобы деньги перевели на счет компании Well Fargo — явно ошибочно названной компании Wells Fargo & Co. Это подтверждают показания некоторых людей и один из представленных суду документов.

StoneX инициировала иск аффинажному предприятию на сумму более $1 миллиона в одном из лондонских судов для покрытия издержек, которые, по ее словам, она понесла на торговых операциях в целях хеджирования сделки по торговле золотом.

Ассоциация Лондонского рынка драгоценных металлов в настоящее время изучает выдвинутые против аффинажной компании обвинения, заявил Сахила Мирза, директор исполнительного совета и генеральный консультант органа, осуществляющего надзор за законностью операций, производимых на рынке золота в Лондоне.