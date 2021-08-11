Крупнейший рудник — собственность канадской компании «Центерра Голд» — захвачен правительством Кыргызстана, и теперь компании предстоит нелегкая борьба за его возврат. Об этом пишет авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

«По оценкам специалистов-горняков и экспертов-юристов, экспроприация одного из крупнейших в Центральной Азии золотодобывающих предприятий, дававшего Кыргызстану примерно десятую часть промышленного производства страны — одна из самых дерзких акций, предпринятых за последнее время государствами мира в целях утверждения контроля в области добычи важнейших полезных ископаемых», — отмечает издание.

Во многих случаях подобные акции вызваны общим ростом цен на сырьевые товары, а в случае кыргызстанского рудника — еще и усилением социально-экономической напряженности в стране, в том числе в связи с пандемией коронавируса.

По словам Роберта Коэна, вице-президента и управляющего инвестициями компании 1832 Asset Management LP со штаб-квартирой в Канаде, страна представляла собой какую-то «ненасытную прорву», судя по тактике, избранной Кыргызстаном, в действиях против разработчика месторождения.

За четыре месяца до захвата рудника «Кумтор» президентом Кыргызстана избрали Садыра Жапарова — активного сторонника национализации рудника. Его правительство объяснило введение собственного управления рудником тем, что «Кумтор» якобы не соблюдал природоохранные законы и не обеспечил экологическую защиту прилегающей горной местности.

Главный исполнительный директор «Центерры» Скотт Перри отрицает нарушение законов. По его словам, экспроприация на самом деле вызвана ростом мировых цен на золото.

«Это же ясно как день, что все дело в экономике. У вас прекрасная конъюнктура, цены на золото высокие, вот им и захотелось заключить более выгодную экономическую сделку. Они действуют по строго продуманному сценарию», — отметил господин Перри.

Директор центра, обеспечивающего представительство интересов Кыргызстана в суде, Салават Аширбеков выступил с заявлением, что предъявленные «Центеррой» обвинения «бездоказательны, притянуты за уши и не соответствуют действительности».

В мае, когда захватили рудник «Кумтор», государственное аффинажное предприятие сорвало поставку почти половины метрической тонны золота компании StoneX и якобы попыталось перехватить около $29 миллионов, которые продавец должен был уплатить «Кумтору». Это следует из сообщений людей, хорошо знакомых с ситуацией, и из документов, представленных суду компаниями «Центерра» и StoneX.

По сообщению StoneX, «Кыргызалтын» направил продавцу счет-фактуру, требуя, чтобы деньги перевели на счет компании Well Fargo — явно ошибочно названной компании Wells Fargo & Co. Это подтверждают показания некоторых людей и один из представленных суду документов.

Компания StoneX инициировала иск аффинажному предприятию на сумму более $1 миллиона в одном из лондонских судов для покрытия издержек, которые, по ее словам, она понесла на торговых операциях в целях хеджирования сделки по торговле золотом.

Ассоциация Лондонского рынка драгоценных металлов (АЛРДМ) в настоящее время изучает выдвинутые против аффинажной компании обвинения, заявил Сахила Мирза, директор исполнительного совета и генеральный консультант органа, осуществляющего надзор за законностью операций, производимых на рынке золота в Лондоне.

Если АЛРДМ вскроет какие-либо факты, свидетельствующие против компании, той грозит исключение из списка надежных аффинажных предприятий, допущенных на рынок золота. Это мера, к которой прибегают редко, и она не позволит «Кыргызалтыну» осуществлять операции в международных центрах торговли золотом.

Все телефонные звонки в аффинажную компанию, «Кыргызалтын» и обращения по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию остались без ответа.

Когда государства идут на столь крайние шаги, как в Кыргызстане, отмечает главный исполнительный директор компании Barrick м-р Бристоу, то в конечном счете страдает именно местная экономика, поскольку иностранцы вряд ли захотят вкладывать в проект технологию и экспертные знания и делиться ими с местными производителями. «Центерра» пытается сейчас отстоять интересы в судах и арбитраже в США, Канаде и Швеции.

Вскоре после захвата рудника «Кумтор» получил в Нью-Йорке защиту от кредиторов — таким образом, по существу заморожены все его авуары, пока «Центерра» не добьется разрешения ситуации. По действующему генеральному соглашению «Центерры» с Кыргызстаном управление рудником должно осуществляться в соответствии с законами США.

Вслед за предоставлением руднику статуса банкрота как средства защиты от кредиторов один из судов Кыргызстана предпринял необычный шаг: он запретил ряду директоров и адвокатов в Нью-Йорке и Торонто представлять интересы «Кумтора» — дочерней компании «Центерры» — в судебных разбирательствах по этому делу. Как гласит решение кыргызстанского суда, все, кто нарушит это решение, будут преследоваться в уголовном порядке.