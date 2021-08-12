Бизнес отстоял свои права. Миллионных штрафов не будет

«Мы хотели сделать штраф в 1 миллион сомов, но Жогорку Кенеш не поддержал, и предприниматели выступили против. Поэтому его не будет», — заявил сегодня на встрече с бизнесом министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

На встрече глава Ассоциации рынков Дамира Долоталиева подняла вопрос о высоких штрафах для арендаторов, если не будет ККМ.

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«Вы нас обязываете контролировать введение ККМ во всех субъектах, которые, например, арендуют площади. Если не будет, то нам грозит 1 миллион сомов штрафа. Это неправильно. Самое главное — надо правильно вести администрирование, выявлять коррупцию в налоговых органах. А вы вместо этого наделяете полномочиями штрафовать, даете полномочия участковым», — высказала Дамира Долоталиева.

На это Акылбек Жапаров ответил, что штрафы будут касаться только тех субъектов, кто продает контрафактный товар.

«Если будут контрафактный товар продавать, то 65 тысяч сомов штрафа будем накладывать. В Россию сейчас практически невозможно даже завезти контрафакт. Дайте нам 6-7 месяцев, мы тоже к этому придем. Мы честный бизнес трогать не будем. Будем бороться с теми, кто не платит налоги», — рассказал Акылбек Жапаров.