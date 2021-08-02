Закон о чрезвычайной ситуации в экономике содержит коррупционные риски

В законе о режиме чрезвычайной ситуации в экономике отдельные пункты размыты и непонятны для применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил эксперт Антикоррупционного делового совета при президенте Айдарбек Мамбеткадыров.
По его словам, есть вопросы, как будут потом трактоваться отдельные положения закона. Кроме того, есть подозрения, что законом могут воспользоваться и под видом ЧС в экономике освобождать от налогов отдельные поставки товаров, а ставки на товары, нужные людям, могут, наоборот, повысить.
«Этот закон может открыть лазейку для коррупционных моментов. Хотел бы попросить президента вернуть законопроект на доработку с участием мнения бизнеса и экспертов. Нужно сделать более качественный закон и только потом подписать, потому что могут быть последствия тяжелые. Малый и средний бизнес может уйти в тень. Крупному бизнесу, конечно, сложнее выходить из ситуации, если будут менять ставки налогов», — сказал Айдарбек Мамбеткадыров.
«Я уверен, что при желании до середины сентября можно его доработать. Главное, чтобы инициаторы готовы были вносить изменения. У нас достаточно времени, чтобы сделать качественный законопроект», — заключил он.