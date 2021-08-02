13:07
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Экономика

Закон о чрезвычайной ситуации в экономике содержит коррупционные риски

В законе о режиме чрезвычайной ситуации в экономике отдельные пункты размыты и непонятны для применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил эксперт Антикоррупционного делового совета при президенте Айдарбек Мамбеткадыров.

Читайте по теме
Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес

По его словам, есть вопросы, как будут потом трактоваться отдельные положения закона. Кроме того, есть подозрения, что законом могут воспользоваться и под видом ЧС в экономике освобождать от налогов отдельные поставки товаров, а ставки на товары, нужные людям, могут, наоборот, повысить.

«Этот закон может открыть лазейку для коррупционных моментов. Хотел бы попросить президента вернуть законопроект на доработку с участием мнения бизнеса и экспертов. Нужно сделать более качественный закон и только потом подписать, потому что могут быть последствия тяжелые. Малый и средний бизнес может уйти в тень. Крупному бизнесу, конечно, сложнее выходить из ситуации, если будут менять ставки налогов», — сказал Айдарбек Мамбеткадыров.

«Я уверен, что при желании до середины сентября можно его доработать. Главное, чтобы инициаторы готовы были вносить изменения. У нас достаточно времени, чтобы сделать качественный законопроект», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202890/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о чрезвычайной ситуации в экономике ухудшит положение предпринимателей
Режим чрезвычайной ситуации в экономике. Президента просят не подписывать закон
Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес
Ближайшие месяцы будут тяжелыми для экономики страны, обещает Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров предлагает ввести чрезвычайную ситуацию в экономике на полгода
Инициатива о чрезвычайной ситуации в экономике: комментарий бизнес-омбудсмена
Что хотят, то и воротят. Чрезвычайную ситуацию в экономике лоббируют чиновники
Товарооборот между Кыргызстаном и Ираном увеличился в четыре раза
Открытие клиник и заводов. В Бишкеке обсуждают кыргызско-иранское сотрудничество
АБР выделил Кыргызстану $35 миллионов для снижения риска оползней
Популярные новости
Чрезвычайная ситуация в&nbsp;экономике. Как государство хоронит бизнес Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес
Кыял Кенжематова: Такое ощущение, что вся Европа потянулась к&nbsp;нам Кыял Кенжематова: Такое ощущение, что вся Европа потянулась к нам
Финансовые пирамиды. Как не&nbsp;попасть в&nbsp;лапы мошенников Финансовые пирамиды. Как не попасть в лапы мошенников
Минэнерго России запросило в&nbsp;ускоренном режиме ввести запрет на&nbsp;экспорт бензина Минэнерго России запросило в ускоренном режиме ввести запрет на экспорт бензина
Бизнес
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
Трансплантация печени в&nbsp;Acıbadem Трансплантация печени в Acıbadem
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
2 августа, понедельник
12:59
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 1,5 миллиона сомов Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали н...
12:54
Закон о чрезвычайной ситуации в экономике ухудшит положение предпринимателей
12:42
Закон о чрезвычайной ситуации в экономике содержит коррупционные риски
12:42
В поддержку Камиля Рузиева, помогающего жертвам пыток, объявлен сбор подписей
12:27
Режим чрезвычайной ситуации в экономике. Президента просят не подписывать закон