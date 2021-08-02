Закон о чрезвычайной ситуации в экономике содержит коррупционные риски

В законе о режиме чрезвычайной ситуации в экономике отдельные пункты размыты и непонятны для применения. Об этом сегодня на брифинге сообщил эксперт Антикоррупционного делового совета при президенте Айдарбек Мамбеткадыров.

Читайте по теме Чрезвычайная ситуация в экономике. Как государство хоронит бизнес

По его словам, есть вопросы, как будут потом трактоваться отдельные положения закона. Кроме того, есть подозрения, что законом могут воспользоваться и под видом ЧС в экономике освобождать от налогов отдельные поставки товаров, а ставки на товары, нужные людям, могут, наоборот, повысить.

«Этот закон может открыть лазейку для коррупционных моментов. Хотел бы попросить президента вернуть законопроект на доработку с участием мнения бизнеса и экспертов. Нужно сделать более качественный закон и только потом подписать, потому что могут быть последствия тяжелые. Малый и средний бизнес может уйти в тень. Крупному бизнесу, конечно, сложнее выходить из ситуации, если будут менять ставки налогов», — сказал Айдарбек Мамбеткадыров.

«Я уверен, что при желании до середины сентября можно его доработать. Главное, чтобы инициаторы готовы были вносить изменения. У нас достаточно времени, чтобы сделать качественный законопроект», — заключил он.