Осенью цены на сахар и растительное масло снизятся

В ближайшее время цены на растительное масло и сахар снизятся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела по Бишкеку и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования Сагындык Маматоморов.

По его словам, до конца августа в Кыргызстан завезут 40 тысяч тонн сахара по нулевой ставке НДС. Это скажется на стоимости продукта на рынке.

«В этом году в России хороший урожай подсолнечника, собрали более 19,3 миллиона тонн семечек. Поэтому в последние месяцы в России оптовые цены на масло снижаются. В ближайшее время снизятся и у нас», — пояснил он.