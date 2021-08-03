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Экономика

Осенью цены на сахар и растительное масло снизятся

В ближайшее время цены на растительное масло и сахар снизятся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела по Бишкеку и Чуйской области Государственного агентства антимонопольного регулирования Сагындык Маматоморов.

По его словам, до конца августа в Кыргызстан завезут 40 тысяч тонн сахара по нулевой ставке НДС. Это скажется на стоимости продукта на рынке.

«В этом году в России хороший урожай подсолнечника, собрали более 19,3 миллиона тонн семечек. Поэтому в последние месяцы в России оптовые цены на масло снижаются. В ближайшее время снизятся и у нас», — пояснил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/203009/
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