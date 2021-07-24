Что такое инфляция и как она влияет на людей

Когда говорят, что все дорожает, обычно имеют в виду инфляцию. Она постепенно снижает покупательскую способность денег и «съедает» сбережения. Но давайте разберемся, что значит инфляция, как она влияет на нашу жизнь и всегда ли падение цен — это плюс.

Как считают инфляцию

Инфляция — это рост в стране цен на товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день. К ним относятся продукты, одеяла, обувь, топливо, услуги транспорта, связи, парикмахеров, врачей, коммунальные услуги. Набор всех этих товаров и услуг называется потребительской корзиной.

Потребительская корзина отражает среднее потребление всех жителей страны.

Набор конкретных товаров и услуг в потребительской корзине определяется путем опроса населения в разных частях нашей страны: от Бишкека до самых отдаленных сел. Это делается, чтобы понять, сколько и каких товаров и услуг использует население. Например, кто-то не ест мясо и не ездит на машине. А кто-то, наоборот, без мяса жить не может и машины меняет каждый год.

На сегодня в потребительскую корзину входит около 370 видов товаров и услуг. Цены на них отслеживают каждый месяц.

Поэтому подорожание отдельных товаров, например, картофеля или хлеба, это еще не инфляция. Одновременно с ростом цен на одни товары могут снизиться цены на другие. А стоимость третьих может вообще не меняться долгое время. Например, если продукты подорожали на 10 процентов, а другие, равноценные по стоимости товары, подешевели на те же 10 процентов, то инфляция составит 0 процентов. Ведь общая стоимость товаров и услуг в корзине не изменилась.

Почему растут цены?

На изменение уровня инфляции в Кыргызстане влияют сразу несколько факторов. Самые главные из них — динамика обменного курса и цены на товары на мировых рынках. Это связано с тем, что большую часть товаров мы ввозим из-за рубежа.

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Кроме того, спровоцировать рост цен может плохой урожай. Тут действуют самые простые законы экономики. Если спрос выше предложения, то цена начинает расти. Уровень предложения продовольствия и цены на продовольственные товары сильно влияют на уровень инфляции, ведь продукты занимают около половины потребительской корзины населения.

На ценах сказываются тарифы на электроэнергию, акцизные налоги на алкогольные и табачные изделия, цены на топливо.

При этом повлиять на цены в условиях рыночной экономики государство не может. Ведь они формируются за счет спроса и предложения. Но сдерживать резкий рост стоимости товаров власти могут. Для этого есть специальные инструменты, которыми пользуется Национальный банк. Кроме того, при необходимости на краткосрочный период может вводиться госрегулирование цен на отдельные виды товаров.

Как это сказывается на людях

По сути, инфляция «съедает» наши деньги настолько, насколько возрастает ее показатель. Это нужно учитывать при финансовом планировании и составлении семейного бюджета.

Из-за инфляции теряется покупательная способность денег, и за одну и ту же сумму мы можем купить все меньше товаров и услуг.

Пандемия коронавируса и грянувший вместе с ней мировой экономический кризис привели к резкому росту цен на продукты. В прошлом году и в начале этого рост цен превысил 10 процентов. И пока экономическая ситуация не стабилизируется, цены будут скакать. К тому же в Кыргызстане в этом году маловодье, что тоже добавляет проблем и провоцирует рост цен.

Что лучше: рост или падение

Высокая инфляция — это всегда плохо. И для экономики, и для бизнеса, и для финансовых рынков, и, конечно, для жителей страны. При резком росте цен становится невыгодно делать сбережения и открывать вклады. Ведь это имеет смысл только в том случае, если проценты по вкладам выше уровня инфляции. Если же цены растут более чем на 10 процентов, то люди стараются вложиться в иностранную валюту, недвижимость, ценные товары, а от сомов избавиться.

Особенно сильно инфляция бьет по бедным людям, которые живут на фиксированные доходы. И чем выше цены, тем меньше они могут себе позволить.

Но и снижение цен долгое время (дефляция) — тоже плохо.

Это тормозит экономику. При снижении цен люди перестают тратить. Зачем, если можно подождать и позже купить за те же деньги чуть больше, чем раньше. Но если спрос падает, то нет и необходимости производить товары в том же объеме. Производство падает, а это ведет к замедлению экономического роста. Бизнес сокращает расходы, в том числе и на зарплату. Получается замкнутый круг: люди теряют работу, не могут позволить себе покупки и спрос еще больше снижается.

Какой должна быть инфляция

Гораздо лучше, если рост цен будет умеренным. Для каждой страны определяется свой оптимальный уровень инфляции. Он зависит от степени развитости экономики. Например, в богатых странах уровень инфляции, как правило, составляет около 2-3 процентов в год. А вот для такой развивающейся страны, как Кыргызстан, приемлема инфляция до 5-7 процентов.

Главное, чтобы не было резких скачков цен, как это было в Кыргызстане сразу после распада СССР.

Тогда в республике ухудшилась экономическая ситуация, сложились высокие темпы инфляции, перерастающей в гиперинфляцию — более 2 тысяч (!) процентов в 1992 году. В таких условиях люди не могут делать сбережения, а бизнес предпочитает не рисковать.