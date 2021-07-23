Почему растет стоимость топлива и что делают нефтетрейдеры для сдерживания цен

В Кыргызстане стоимость топлива продолжает ползти вверх. На этой неделе подорожал бензин. Виной тому стала мировая тенденция роста цен на нефть. Изменить ситуацию пока не получится. Кыргызстан 95 процентов нефтепродуктов импортирует. Поэтому вся надежда на стабилизацию мирового нефтяного рынка.

Цифры меняются каждый день

За последний месяц отпускные цены на топливо на российских заводах выросли на $70 за тонну по бензинам и $60 — по дизельному топливу. Это добавляет к одному литру ГСМ дополнительных 5,5 сома и 4,20 сома соответственно.

Стремительный рост отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов продолжается с начала 2021 года.

Если в январе тонна бензина стоила $300, то за полгода она подорожала в два раза — до $650. В среднем рост составляет 25 сомов на литр топлива. Дизель подорожал с $400 до $560, что в среднем составляет 18 сомов за литр топлива.

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Нефтетрейдеры учитывают сложное экономическое положение в стране и стараются придерживаться социально-ориентированной политики ценообразования. Они максимально исключают резкое изменение цен на АЗС.

Розничные цены на бензин с начала года выросли на 47,1 процента, или 16,5 сома, на солярку — на 35,5 процента, или 12,8 сома. Прибыльность сектора становится минимальной. С начала года она не превышает 1-2 процента.

«Главной причиной роста отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов является значительное увеличение нефтяных цен на мировом рынке. Кроме того, есть и фактор сезонного роста спроса на топливо в отпускной сезон», — рассказали в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана (АНК).

Прогноз специалистов неутешительный. В ближайший месяц топливо может вырасти в цене еще на 3-5 сомов.

«Республика импортирует более 95 процентов объемов нефтепродуктов. Поэтому на нас сказываются мировые тренды, а именно продолжающийся с конца 2020 года значительный рост цен на нефть и отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов», — объяснили в АНК.

Самая низкая цена

С конца 2020 года рост стоимости топлива наблюдается во всех странах ЕАЭС и соседних странах СНГ. Но Кыргызстан продолжает удерживать лидерство по дешевизне топлива среди стран — импортеров ГСМ.

Среднемировая цена на ГСМ сейчас составляет $1,22 за литр.

В Кыргызстане стоимость топлива в два раза ниже. Бензин марки Аи-92 в Кыргызстане на 17,3 сома за литр дешевле, чем в других странах — импортерах топлива Евразийского экономического союза. Дизельное топливо ниже в цене на 23,2 сома за литр.

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«Цены на популярные виды топлива в Кыргызстане также значительно ниже, чем в соседних странах СНГ — в Таджикистане и Узбекистане. Так, средняя разница в ценах с этими республиками на бензин марки Аи-92 составляет 15,4 сома, дизельное топливо — 21,6 сома», — рассказал глава Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшатов.

Почему так происходит? У Кыргызстана есть возможность беспошлинно поставлять ГСМ из России. Экономия по пошлинам за пять месяцев 2021 года составила $9 миллионов. Кроме того, нефтетрейдеры стараются сделать так, чтобы рост не был резким.

Сейчас даже у соседей — экспортеров нефти не самая хорошая ситуация. В июне 2021 года на юге Казахстана был дефицит дизтоплива. Его стоимость доходила до 300 тенге за литр (60 сомов). Дефицит наблюдался и в крупнейшем городе Казахстана — Алматы.

В Беларуси с начала года двадцать раз повышалась цена на ГСМ и сейчас она значительно выше, чем в Кыргызстане.

В России для поддержания стабильности цен на ГСМ используется демпфирующий механизм. Но и он не помогает, цены на топливо растут. Правительство РФ даже не исключает введение запрета на экспорт ГСМ.

По сравнению с маем 2020-го топливо в Армении подорожало почти на 50 процентов. И цены на бензин продолжают неуклонно расти, вплотную подойдя к показателям трехлетней давности.

Несмотря на наличие собственного производства, в Узбекистане наблюдается ежемесячное повышение цен на топливо. В Таджикистане с начала 2021 года повышаются цены на все виды горюче-смазочных материалов, а в марте был дефицит ГСМ и АЗС даже вводили лимит на продажу топлива или обслуживать только постоянных клиентов.

Котировки бьют рекорды

Июль стал месяцем рекордов. Цена на нефть марки Brent 5 июля превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года. Аналитики ожидают, что цены могут еще вырасти в ближайшие месяцы. В Bank of Amrerica называют отметку в $100 за баррель к лету 2022-го.

За первое полугодие 2021 года нефть уже подорожала на 45 процентов.

В Goldman Sachs считают, что цена за баррель сорта Brent достигнет 80 долларов в третьем квартале этого года. В JPMorgan прогнозируют, что это случится позднее — последний квартал 2021 года.

Но есть и хорошие новости. После резких скачков цены на нефть стали немного снижаться на прошлой неделе после новости об успешном завершении переговоров между странами ОПЕК+. С августа участники картеля начнут наращивать добычу сырья на 400 тысяч баррелей в день каждый месяц.

Но это уменьшение стоимости нефти не говорит о том, что топливо будет дешеветь. Пока речь идет о стоимости августовских и сентябрьских фьючерсов. Поэтому можно только надеяться, что к концу лета — началу осени вслед за снижением цены на нефть хотя бы перестанут расти, а может и снизятся отпускные цены на российских НПЗ. Следовательно, и мы сможем надеяться на стабилизацию и на отечественном рынке топлива.