Цены на топливо в течение месяца могут вырасти еще на 6-10 процентов

В течение июля-августа на рынке ГСМ Кыргызстана цены могут повыситься на 6-10 процентов, или на 3-5 сомов. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана.

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Глава АНК в беседе с 24.kg отметил, что по бензину марки Аи-92 ожидается рост на 8-10 процентов (4-5,5 сома), а по Аи-95 и дизельному топливу — на 5-6 процентов (2-3 сома). При этом компании-нефтетрейдеры намерены продолжить политику сглаживания роста цен и недопущения резких изменений.

«Рост цен связан с тем, что за последний месяц цены заводов России выросли на $70 за тонну по бензину и $60 — по дизелю. К одному литру топлива дополнительных 5,5 сома и 4,2 сома соответственно. Стремительный рост отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов продолжается с начала 2021-го. С начала года по бензиновой группе цена выросла с $300 до $650 за тонну, что в среднем составляет 25 сомов на литр топлива. По дизельному топливу отпускная цена выросла с $400 до $560, что в среднем составляет 18 сомов на литр топлива», — рассказали в АНК.

При этом бензины в Кыргызстане с начала года подорожали на 16,5 сома, а солярка — на 12,8 сома.