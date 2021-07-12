Энергокризис. Как системные промахи списывают на абонентов

Сегодня оказаться в должниках за свет очень просто. Для этого даже пользоваться электроэнергией необязательно. Достаточно просто желания распредкомпании «повесить» на вас чужой долг.

И хорошо, если вы узнаете об этом и вовремя отреагируете.

Адвокат Айбек Малиев третий год судится с Иссык-Атинским РЭС из-за несуществующих долгов за свет. Он ждет справедливого решения от правоохранительных органов, которые до сих пор не привлекли к уголовной ответственности сотрудников «Североэлектро». Но даже вступившее в силу решение Фемиды не стало для энергетиков поводом прекратить необоснованные начисления.

Подключения нет, долг за свет есть

У семьи Айбека Малиева в селе Тогуз-Булак Иссык-Атинского района есть родительский дом. Официально там прописан его брат, но уже много лет никто не живет. Да и жить-то негде. Там нет даже самого дома как такового, только участок, не говоря уже о каких-либо коммуникациях.

Фото Айбека Малиева. Так участок в Тогуз-Булаке выглядел в 2018 году

Но то, что для обычного человек выглядит как заброшенный участок, для энергетиков стало источником заработка. Причем сами владельцы даже не догадывались, какая «работа» ведется местным РЭС.

«У нас в этом селе живут родственники. В 2018 году они-то и рассказали, что на наш адрес приходят счета за электроэнергию. Мы тогда не придали этому значения, не было времени разбираться, да и решили, что это просто какая-то ошибка. Участок голый, там даже провода не подведены, не говоря уже о счетчике», — рассказывает Айбек Малиев.

Но разбираться все же пришлось. Ведь дело дошло до суда. Знакомые сообщили семье, что на имя брата Айбека Малиева пришла повестка из Иссык-Атинского районного суда в качестве ответчика по делу о неуплате за электроэнергию. В этот момент стало понятно, что либо придется бороться с незаконным начислением, либо заплатить.

Подделать договор и подпись

«Когда пришло извещение, я сам поехал в Иссык-Атинский районный суд. Выяснилось, что по нашему делу уже и заочно решение вынесли о взыскании 17 тысяч сомов», — рассказывает юрист.

При этом ни одной повестки сам ответчик так и не получил.

Дальше самое интересное. Официальному представителю владельца дома предоставили все документы по делу. Оказалось, что задолженность за электроэнергию образовалась еще с 2010 года. При этом общую сумму долга энергетики оценили в 6 тысяч 122 сома, услуги подключения-отключения света — в 1,1 тысячи сомов, а пеня составила почти 11 тысяч сомов.

«Когда начал изучать документы по этому делу, то увидел типовой договор на снабжение электроэнергией от 2017 года. Я был весьма удивлен. Договор был явно поддельный, мой брат подпись не ставил. К тому времени он уже много лет жил и работал в Бишкеке», — рассказал Айбек Малиев.

Сторона ответчика подала заявление о пересмотре дела, предоставила справку, что в доме никто не живет с 1995 года. Судья сразу же приняла дело в производство, отменила свое заочное решение и назначила новое заседание. В ходе судебного процесса она вынесла решение, иск «Северэлектро» отклонила и вынесла частное определение, чтобы компания устранила нарушения.

«Когда решение вступило в силу, я потребовал предоставить мне оригинал типового договора, поскольку там стояла поддельная подпись. Я обратился с заявлением в Финансовую полицию, они зарегистрировали мое заявление и возбудили уголовное дело. Назначили и провели почерковедческую экспертизу, которая доказала, что подпись на договоре не принадлежит моему брату. Позже я обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать расследование дела. Позже мне ответили, что после расформирования ГСБЭП расследованием занимается Иссык-Атинское РОВД», — отметил адвокат.

Дважды на те же грабли

Айбек Малиев признается, что расследование идет медленно. Но уже проведены все необходимые экспертизы, дело должны были передавать в суд. Юрист не торопил правоохранителей и не предавал дело огласке. Он решил, что простого решения суда хватит, чтобы впредь подобные ситуации не повторялись.

Но через три года после первого суда по тому же адресу снова пришел баснословный счет за свет.

«Местный РЭС меня снова просто ошарашил. Пришел счет на 16,8 тысячи сомов. Откуда взялась такая сумма, еще и за месяц — с 4 мая по 5 июня? Участок ведь так и стоит пустой. За три года ничего не поменялось», — удивляется мужчина.

Фото Айбека Малиева. На сегодня на участке по-прежнему нет ни строений, ни подлючения к электроэнергии

Адвокату пришлось вновь обращаться в Ыссык-Атинскую прокуратуру, чтобы там изучили и приняли меры. Ведь только по одному адресу зафиксирован уже второй случай необоснованного начисления задолженности за свет.

«Мы добиваемся справедливости не из-за денег. Это уже дело принципа. Как такое может быть: дома там нет, а вы на абонента списываете такие суммы. А если бы человек не знал, вот так вынесли решение, наложили арест на имущество, поставили бы сторожевые карточки на границе. А человек ведь и не в курсе был», — возмущен адвокат.

Фото Айбека Малиева. По тому же адресу через три года снова принесли баснословный счет

«Их уже дергали по этому дому, но они опять счет приносят. Ладно в первый раз — разобрались, есть решение суда. Я не стал обращаться к журналистам. Но когда принесли второй счет, я понял, что нужно предавать дело огласке. Получается, что они вот так списывают на простой народ потребленную электроэнергию. Я не знаю, зачем это делается, может, коррупционные какие-то моменты есть. Но я уверен, что это не единичный случай», — заключил юрист.