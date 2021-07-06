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Экономика

Иссык-кульское кольцо. Дорога Корумду — Балбай Баатыр обойдется в $128 миллионов

Общая стоимость проекта строительства автодороги Корумду — Балбай Баатыр протяженностью 81 километр оценивается в $128 миллионов. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, проект финансируется пятью донорами, у каждого из них свои условия и сроки выделения средств.

«По ОПЕК изначально было 20 лет, путем переговоров продлили до 23. По процентной ставке, как изначально было 2,5 процента, так и осталось. Они не могут ее снизить. Они говорят, что если снизят нам, то нужно будет снизить и другим. Там всего лишь $10 миллионов. С Саудовским фондом мы подняли стоимость до $35 миллионов, больше они не могут дать, у них есть свой порог. Мы разговаривали со Всемирным банком, они рассматривают финансирование автодороги Тюп — Кеген и южный берег иссык-кульского кольца», — добавил он.

Депутат Калдарбек Баймуратов заявил, что, если будет применяться однослойное покрытие, то деньги уйдут на ветер.

«Иссык-кульское кольцо нужно завершить несомненно. Но нужно на расчеты обратить внимание, чтобы не было претензий. Комитет одобрит выделение $128 миллионов, но чтобы потом не было, что 1 километр дороги стоит дорого», — предупредил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200006/
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