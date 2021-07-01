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Экономика

В ЕАЭС заработала система поиска «Работа без границ»

С 1 июля 2021 года в странах Евразийского экономического союза вводят в промышленную эксплуатацию «Унифицированную систему поиска «Работа без границ» — первый совместный цифровой проект на евразийском пространстве. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

«Работа без границ» — международная поисковая система, которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, содержащихся в информационных системах государств союза в сфере трудоустройства и занятости. Проект направлен на взаимодействие рынков труда с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

В проекте «Работа без границ» участвуют действующие системы из пяти стран ЕАЭС: информационная система по поиску работы и подбора персонала «Горц» Армении, информационный портал государственной службы занятости Беларуси, информационный портал «Работа» — электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана, информационный портал «Занятость» информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития Кыргызстана и информационная аналитическая система — общероссийская база вакансий «Работа в России». 

«Информационные системы стран проекта взаимодействуют посредством типового программного обеспечения (интегрированного в национальные информационные системы), уникального унифицированного интерфейса и методов API. Воспользоваться системой «Работа без границ» можно после авторизации в национальных информационных системах», — говорится в сообщении.

Пользователям (соискателям вакансий и работодателям) предоставят возможность выбора одного или нескольких государств союза, где требуется поиск работы или подбор персонала, получить доступ к информации о вакансиях и соискателях, содержащейся в национальных информационных системах, а также интерактивно взаимодействовать с соискателем и работодателем.

«Запуск унифицированной системы поиска «Работа без границ» — это знаковое событие, которое говорит не только об активном развитии цифровизации на евразийском пространстве, но и начале формирования полноценной цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС», — заявил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян.

Как отметил министр ЕЭК, важно, что проект на этом не останавливается. Начато обсуждение планов развития цифровой экосистемы и реализации таких сервисов, как информационная поддержка соискателей и работодателей, электронный трудовой договор, профориентационная диагностика, маркетплейс обучающих курсов и других сопутствующих услуг, внедрение мобильного приложения, и другие сервисы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199575/
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