Глава Centerra благодарит работников «Кумтора» и надеется продолжить работу

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри выразил благодарность работникам рудника «Кумтор». Открытое письмо опубликовано на официальном сайте компании.

«За многие годы мы вместе сделали то, что многие считали невозможным. С вашей помощью мы создали самую лучшую золотодобывающую компанию в Кыргызской Республике и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест для граждан Кыргызстана. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе, и надеюсь, что вы тоже испытываете гордость», — отметил Скотт Перри.

Он отметил, что «прошло более месяца с тех пор, как правительство захватило рудник на основе ложной информации, которая подрывает все, что было создано».

«Мы ясно дали понять, что хотели бы вести переговоры с правительством Кыргызстана, однако оно неоднократно отказывалось каким-либо образом взаимодействовать с нами. Вместо этого правительство продолжает распространять ложную информацию в отношении нашей прошлой деятельности по управлению рудником в качестве предлога для своих необоснованных действий», — отмечается в письме.

Заявления правительства об экологических показателях рудника не соответствуют действительности, считает глава компании.

Как подчеркнул главный исполнительный директор Centerra Gold Inc., благодаря общим усилиям было создано предприятие мирового класса, отвечающее международным требованиям в области охраны окружающей среды, техники безопасности и инженерных стандартов. Деятельность Kumtor Gold Company (КГК) всегда велась в соответствии с соглашениями с правительством Кыргызстана и действующими законами. Правительство, включая государственное ведомство, ответственное за охрану окружающей среды, ежегодно утверждало планы и разрешения на добычу, и КГК управляла рудником соответствующим образом. Теперь, когда правительство контролирует рудник, работы на нем ведутся в соответствии с теми же планами.

Отступление ледников началось задолго до разработки рудника «Кумтор» и характерно для ледников всего Кыргызстана, а также для высокогорных ледников в других регионах мира, что является результатом изменения климата.

По его словам, практика по складированию отработанной породы на ледники, которая была одобрена предыдущими составами правительства Кыргызстана, была прекращена в 2014 году. С этого момента отработанная порода отделялась от льда, чтобы избежать совместной утилизации.

В письме также отмечается, что безопасность работников всегда была приоритетом компании.

«До того, как правительство взяло рудник под свой контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации функционировали должным образом. Как нетрудно себе представить, когда государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников рудника «Кумтор», глобальные ИТ-системы Centerra Gold ограничили доступ всех пользователей в целях сохранения целостности глобальной ИТ-инфраструктуры. Хотя доступ к центральной системе ограничен, системы безопасности рудника, включая отдельные системы мониторинга стен карьера и ледников, продолжают функционировать в штатном режиме», — подчеркивает Скотт Перри.

Президент Centerra Gold Inc. также опроверг заявление Тенгиза Болтурука о блокировке доступа КГК к $1,7 миллиарда.

По состоянию на 30 апреля 2021 года на банковском счете КГК было $17,1 миллиона, которые предназначались для удовлетворения насущных потребностей, связанных с эксплуатацией рудника.

Средние еженедельные расходы на руднике в размере $16,2 миллиона включают выплату заработной платы более 4 тысячам штатных сотрудников и подрядных рабочих, а также закупку расходных материалов у сотен местных кыргызских предприятий.

«Мы глубоко разочарованы тем, что наши разногласия с правительством дошли до такой точки. Чтобы продлить срок эксплуатации рудника «Кумтор», мы были готовы инвестировать дополнительно $2 миллиарда, а также рассчитывали на сотрудничество в течение еще как минимум десяти лет. К сожалению, нам пришлось отложить эти планы из-за происшедших событий», — подчеркнул Скотт Перри.

Президент Centerra Gold Inc. отметил, что искренне надеется на разрешение разногласий путем переговоров и компромиссов.

«Мы уже не раз решали неразрешимые проблемы, и я уверен, что мы сможем сделать это снова. Чем раньше правительство вступит в диалог, тем больше определенности появится для всех. А пока я хочу выразить искреннюю благодарность за вашу усердную работу и преданность делу на протяжении многих лет, и надеюсь, что мы все сможем двигаться в будущее», — отметил он.