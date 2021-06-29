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Экономика

Подаренную Казахстаном муку продадут и купят пшеницу

Переданную в мае 2021 года Казахстаном муку продадут, чтобы она не испортилась. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве опровергли информацию об ограниченном сроке продукта или его плохом качестве. Там рассказали, что в мае 2021-го в Кыргызстан поступила мука высшего, первого сортов в объеме 10 тысяч тонн. По всем качественным показателям она соответствует требованиям нормативных документов ЕАЭС и ГОСТов.

«Но с июня 2021 года в республике установилась устойчивая высокая температура воздуха в пределах 32-35 градусов Цельсия и выше. На июль прогнозируется дальнейшее повышение температуры. Это будет негативно сказываться на условиях хранения, так как высокая температура воздуха снаружи влечет повышение температуры внутри складских помещений и создает крайне неблагоприятные условия для хранения муки в мешках», — рассказали в МЧС.

В ведомстве также отмечают, что в этом году правительство планировало закупить у фермеров 150 тонн зерна. Но из-за нехватки поливной воды урожайность, возможно, снизится, и есть риск, что сбор урожая зерновых будет недостаточен.

«Поэтому кабинет министров вносит решение, которое нужно предпринять для недопущения ухудшения качественных показателей гуманитарной муки, поступившей из Казахстана. Предлагается реализовать эту муку и на вырученные средства закупить продовольственную пшеницу для закладки в государственный резерв на длительное время, тем самым обеспечить продовольственную безопасность республики», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199170/
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