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Экономика

«КамАЗ» изучит возможность производства автобусов в Кыргызстане

С компанией «КамАЗ» подписан договор на изучение организации производства автобусов в Кыргызстане. Об этом сообщило Министерство энергетики и промышленности.

Документ подписали министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев, генеральный директор ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» Токтобубу Оргалчы и генеральный директор предприятия «КамАЗ» Сергей Когогин. Согласно договору, стороны будут сотрудничать в изучении процедуры выпуска газовых автобусов и электробусов для пассажирских перевозок в Кыргызстане.

В мае делегация предприятия «КамАЗ» посетила Кыргызстан и ознакомилась с работой местных машиностроительных компаний. Тогда отметили, что российская компания заинтересована в сотрудничестве с предприятиями, работающими в этой сфере. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198817/
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