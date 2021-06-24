«КамАЗ» изучит возможность производства автобусов в Кыргызстане

С компанией «КамАЗ» подписан договор на изучение организации производства автобусов в Кыргызстане. Об этом сообщило Министерство энергетики и промышленности.

Документ подписали министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев, генеральный директор ОсОО «Шыдыр Жол Кей Джи» Токтобубу Оргалчы и генеральный директор предприятия «КамАЗ» Сергей Когогин. Согласно договору, стороны будут сотрудничать в изучении процедуры выпуска газовых автобусов и электробусов для пассажирских перевозок в Кыргызстане.

В мае делегация предприятия «КамАЗ» посетила Кыргызстан и ознакомилась с работой местных машиностроительных компаний. Тогда отметили, что российская компания заинтересована в сотрудничестве с предприятиями, работающими в этой сфере.