В Кыргызстане предлагают разрешить вывоз солярки по железной дороге

В Кыргызстане предлагают внести изменения в постановление правительства о введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Проект постановления правительства вынесло Министерство энергетики и промышленности.

Проект инициирован для недопущения снижения объемов реализации дизельного топлива. При этом он предусматривает разрешение на экспорт из КР дизельного топлива железнодорожным путем в Узбекистан.

В Минэнерго отмечают, что на внутреннем потребительском рынке наблюдается значительный приток импортируемых нефтепродуктов. Из-за превышения предложения над спросом идет насыщение рынка горюче-смазочными материалами российского производства, в частности, дизельным топливом высокого качества. Отечественная же солярка значительно уступает российским аналогам по качеству и себестоимости.

«Местные производители дизтоплива не конкурентоспособны и оказались в затруднительном положении по сбыту собственной продукции. Производимое топливо на рынке спросом не пользуется. Это приводит к переполнению резервуарного парка, что в последующем парализует процесс переработки сырой нефти. Можно спровоцировать остановку не только нефтеперерабатывающих заводов, но и сокращение объемов добычи и остановку нефтепромысла в целом. Поэтому предлагается разрешить отечественным нефтеперерабатывающим заводам экспорт дизельного топлива железнодорожным путем в РУз», — говорится в справке-обосновании.