Президент Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к народу Кыргызстана

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Inc. Скотт Перри обратился к народу Кыргызстана. Текст обращения опубликован на официальном сайте компании.

В нем отмечается, что компания Centerra Gold инвестировала более $3,4 миллиарда в разработку рудника «Кумтор» и увеличила срок его службы с 18 до более 34 лет.

Скотт Перри также подчеркивает, что компания занималась разработкой и управлением объектом мирового класса в соответствии с международными стандартами в области окружающей среды, безопасности и инженерии.

«Под нашим руководством рудник «Кумтор» стал крупнейшим частным работодателем в Кыргызской Республике, ее самым большим налогоплательщиком и компанией, внесшей важнейший вклад в экономику Кыргызстана и его социальные программы. Захват рудника «Кумтор» основан на ложной информации и безосновательных обвинениях, которые подрывают все, что мы построили вместе. Мы опасаемся, что необоснованные действия правительства поставят под угрозу тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, а также бизнес сотен кыргызстанских поставщиков», — отмечает он.

Президент компании заметил, что такие действия кабмина угрожают экономике Кыргызстана и будущим иностранным инвестициям в страну.

Международным инвесторам необходима определенность. Они хотят знать, что правительство будет придерживаться и уважать подписанные соглашения и не изменит правила без предупреждения.

«Мы по-прежнему доступны и готовы к конструктивному диалогу с руководством Кыргызской Республики. Но до сих пор власти неоднократно отказывались от наших попыток начать переговоры. В наших отношениях мы всегда разрешали разногласия путем переговоров и компромиссов. На этот раз мы обеспокоены тем, что кабмин предпринимает умышленные попытки национализировать рудник «Кумтор» или заставить Centerra Gold отказаться от владения. Нашей целью остается нахождение приемлемого решения этого спора. Тем временем мы делаем все возможное, чтобы сохранить ценность месторождения Кумтор и защитить Centerra Gold и ее заинтересованные стороны от неправомочных действий правительства», — говорится в обращении.