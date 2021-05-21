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Экономика

Centerra Gold объявила о возбуждении дела против Тенгиза Болтурука

Centerra Gold Inc. объявила о возбуждении судебного дела в Высшем суде Онтарио против Тенгиза Болтурука, бывшего члена совета директоров компании, в ответ на грубые нарушения его фидуциарных обязанностей по отношению к компании в связи с недавним захватом рудника «Кумтор» правительством Кыргызской Республики. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Centerra пытается запретить прямое или косвенное участие Тенгиза Болтурука, который был назначен в совет директоров государственным предприятием и акционером ОАО «Кыргызалтын», в управлении рудником «Кумтор». Ныне внешнего управляющего «Кумтора» обвиняют в нарушении обязательств как доверенного лица, а также обязательств по соблюдению конфиденциальности перед компанией.

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Как уже было объявлено ранее, Centerra расследует недавние действия ОАО «Кыргызалтын», в том числе Тенгиза Болтурука.

Тенгиз Болтурук, гражданин Канады и Кыргызстана, вошел в состав совета директоров Centerra в декабре 2020-го и покинул пост 17 мая 2021 года. Через два дня после его отставки власти Кыргызстана объявили, что правительство назначило Тенгиза Болтурука в качестве внешнего управляющего дочерней компании Centerra Kumtor Gold Company (КГК), которая управляла рудником «Кумтор» до его необоснованного захвата.

«На основании имеющейся на сегодняшний день информации компании стало известно, что до своего ухода из совета директоров Centerra господин Болтурук вел переговоры с правительством Кыргызстана и другими сторонами относительно планов по захвату контроля над рудником «Кумтор» в нарушение многолетних инвестиционных соглашений с Centerra. Тенгиз Болтурук не раскрыл данную информацию Centerra», — отмечается в заявлении компании.

Centerra стало также известно, что 12 мая 2021 года, до захвата рудника, ОАО «Кыргызалтын» предприняло попытку перевести около $29 миллионов на несанкционированный банковский счет, используя поддельное платежное поручение, отправленное третьему лицу.

Счет был, предположительно, открыт на имя КГК. Данная попытка мошенничества была раскрыта третьей стороной и не увенчалась успехом.

«Мы можем заверить наших акционеров, что используем все доступные нам средства в связи с недавними событиями, в том числе в отношении любых лиц, нарушающих свои обязательства перед Centerra и ее акционерами, — отметил Скотт Перри, президент и главный исполнительный директор Centerra Gold. — При этом, чтобы отвлечь внимание от беспрецедентного и неспровоцированного захвата рудника «Кумтор», официальные лица Кыргызстана и господин Болтурук продолжают делать необоснованные заявления, касающиеся состояния окружающей среды и безопасности в ходе эксплуатации рудника «Кумтор», которые являются совершенно несостоятельными и не имеют под собой никаких оснований в рамках многолетних инвестиционных соглашений или применимого законодательства».

Находясь под контролем Centerra, «Кумтор Голд Компани» эксплуатировала «Кумтор» в соответствии с международными стандартами рационального использования окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, а также к взаимной выгоде компании и Кыргызской Республики, где «Кумтор» является крупнейшим налогоплательщиком.

Незадолго до того, как правительство Кыргызстана взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации функционировали должным образом. Centerra не выводила из строя ни одну из таких систем, и рудник работал без происшествий.

«Мы по-прежнему согласны и готовы вступить с правительством Кыргызстана в конструктивный диалог по вопросам, являющимся для него предметом спора. В то же время враждебные действия правительства не оставляют нам выбора, кроме как продолжать защищать интересы Centerra и ее акционеров всеми законными средствами», — заключил Скотт Перри.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194727/
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