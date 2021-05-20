Покупка золота Кумтора. Нацбанк прокомментировал сделку

В Национальном банке прокомментировали сообщения о возможной покупке золота, добытого на месторождении Кумтор.

Отмечается, что в соответствии с законодательством Кыргызстана Нацбанк и кабинет министров обладают правом преимущественной покупки золота, произведенного на территории страны. В рамках политики пополнения объема золотовалютных резервов Национальный банк на регулярной основе осуществляет покупку предложенного местными производителями золота исключительно за национальную валюту.

«Эти операции производятся только в рамках генерального соглашения между ОАО «Кыргызалтын» и Нацбанком. ОАО «Кыргызалтын» в установленном порядке обратилось с предложением о покупке Национальным банком очередной партии золота, произведенного на территории Кыргызстана. В настоящее время идет процесс рассмотрения данного предложения в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции внешний управляющий «Кумтора» Тенгиз Болтурук заявил, что все золото рудника будет покупать Национальный банк. Он также сообщил о продаже первой партии драгоценного металла.