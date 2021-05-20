Внешний управляющий «Кумтора» рассказал, где взяли деньги на работу рудника

«Для операционной деятельности рудника «Кумтор» у нас сейчас есть деньги», — заявил сегодня на пресс-конференции внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук.

По его словам, сегодня финансовые вопросы требуют особого внимания. Все счета «Кумтор Голд Компании» заморожены и находятся вне Кыргызстана. На счетах, которые находятся в коммерческих банках Кыргызстана, есть мизерная сумма, которая не позволит вести операционную деятельность.

«Национальный банк будет теперь покупать все золото Кумтора. Мы заключаем трехсторонне соглашение. У НБ КР достаточно средств, чтобы купить годовой объем золота. Кроме того, нам переведут дивиденды «Кыргызалтына» прошлых лет. Это около $20 миллионов. Рудник работает, золото производится. Мы вчера уже продали первую партию золота на сумму около $29 миллионов. В ближайшее время эти средства поступят на наши счета. Кроме того, ведем переговоры с Министерством экономики и финансов о предоставлении револьверного кредита», — отметил Тенгиз Болтурук.