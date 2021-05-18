Centerra Gold: Правительство захватило контроль над рудником «Кумтор» 15-16 мая

Компания Centerra Gold Inc. опубликовала заявление в ответ на принятие парламентом Кыргызской Республики постановления, дающего указание правительству ввести внешнее управление на руднике «Кумтор» и в дочерней компании Centerra в КР Kumtor Gold Company (КГК).

Как отмечается, компания понимает, что парламент республики намеревался действовать в соответствии с новым законом, применимым только в отношении Centerra и КГК, который принят за один день 6 мая 2021 года.

«Сегодняшние действия парламента являются явным нарушением прав Centerra и КГК на руднике «Кумтор», а также обязательств правительства перед Centerra и КГК в рамках многолетних инвестиционных соглашений. Эти и другие недавние действия не имеют никакого оправдания в соответствии с этими соглашениями или применимым законодательством», — заметили в Centerra.

Правительство Кыргызстана фактически захватило контроль над рудником «Кумтор» 15 и 16 мая этого года, направив представителей правительственных органов на рудник, в офис КГК в Бишкеке и домой к нескольким сотрудникам КГК.

Centerra больше не контролирует рудник «Кумтор» и больше не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности рудника. Незадолго до того, как правительство взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике работали должным образом. Centerra не выводила из строя ни одну из таких систем, и рудник работал без каких-либо происшествий.

Из-за беспрецедентных действий правительства Centerra приостановила доступ всех местных сотрудников КГК в Кыргызстане к глобальным IT-системам Centerra, чтобы предотвратить любое несанкционированное вторжение.

Ни одна из этих систем не требуется для безопасной эксплуатации рудника. Компания настоятельно призывает правительство Кыргызстана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников компании и рудника и воздержаться от дальнейших враждебных действий, включая изъятие документов и компьютеров, а также запугивание старших сотрудников КГК, которые подверглись визитам спецслужб и угрозам необоснованного уголовного преследования.

«Мы по-прежнему согласны и готовы вступить с правительством в конструктивный диалог по вопросам, являющимся для него предметом спора. В то же время необоснованные действия правительства не оставляют Centerra иного выбора, кроме как продолжать защищать свои интересы и интересы своих акционеров и КГК всеми законными средствами, включая обязательный международный арбитраж и другие», — подчеркивается в заявлении компании.

Centerra обеспокоена, что последние действия не только подрывают базу, на основе которой эксплуатируется рудник «Кумтор», но и ставят под угрозу средства к существованию более чем 2 тысяч 700 сотрудников, 99 процентов из которых являются гражданами Кыргызстана, и сотен местных поставщиков, поддерживающих деятельность КГК.

Данные действия рискуют уничтожить значительные ресурсы, которые Кыргызская Республика извлекает из положения КГК как крупнейшего частного работодателя и налогоплательщика в стране, и ставят под сомнение планы о выделении $2 миллиардов в виде дополнительных капитальных вложений для продления срока службы рудника на пять лет до 2031-го, о которых Centerra объявила в этом году.

В свете решения парламента и с учетом того, что Centerra больше не контролирует рудник «Кумтор» в результате действий правительства Кыргызстана, компания приостанавливает действие ранее выпущенного прогноза на 2021 год и трехлетнего прогноза в отношении рудника.

Как отмечалось ранее, недавние действия правительства нарушают пересмотренные соглашения по проекту «Кумтор» от 2009-го и законы Кыргызской Республики 2009 года, подтверждающие данные соглашения. Соглашения подтверждены правительством Кыргызстана в 2017-м, когда оно заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и привлечении инвестиций, которое подписано и вступило в силу в 2019 году.

Как неоднократно указывалось, в своей работе КГК всегда строго придерживалась данных соглашений и применимого законодательства, в том числе в отношении окружающей среды, безопасности и налогообложения.

Как сообщается, нельзя гарантировать, что какие-либо из текущих или будущих судебных исков и других споров, возникших в отношении КГК или к руднику «Кумтор», могут быть разрешены без существенного воздействия на компанию или потенциальной потери всех инвестиций Centerra в рудник «Кумтор».