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Экономика

С начала года цена на бензин в Кыргызстане выросла на четверть

С начала года розничные цены на бензин выросли на 25 процентов. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Дизельное топливо подорожало на 37 процентов. В ведомстве отмечают, что это связано с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ. В мае по сравнению с апрелем оптово-отпускные цены российских нефтеперерабатывающих заводов повысились на $20 за тонну.

«Сегодня мы проводим работу по сдерживанию роста цен на ГСМ. В случае нарушения требований Закона КР «О конкуренции» со стороны нефтетрейдеров антимонопольным органом будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызстана», — заключили в Госантимонополии.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/192906/
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