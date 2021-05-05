С начала года цена на бензин в Кыргызстане выросла на четверть

С начала года розничные цены на бензин выросли на 25 процентов. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

Дизельное топливо подорожало на 37 процентов. В ведомстве отмечают, что это связано с повышением оптово-отпускных цен российских НПЗ. В мае по сравнению с апрелем оптово-отпускные цены российских нефтеперерабатывающих заводов повысились на $20 за тонну.

«Сегодня мы проводим работу по сдерживанию роста цен на ГСМ. В случае нарушения требований Закона КР «О конкуренции» со стороны нефтетрейдеров антимонопольным органом будут приняты меры в соответствии с законодательством Кыргызстана», — заключили в Госантимонополии.