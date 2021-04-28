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Экономика

Как пытаются сдержать рост цен на сахар, рассказали в Госантимонополии

В Государственном агентстве антимонопольного регулирования рассказали, какие работы ведет ведомство для снижения цен на сахар. Об этом сообщает пресс-служба госагентства.

По ее данным, годовая потребность Кыргызстана в сахаре составляет 100-110 тысяч тонн. Отечественное производство сахара покрывает 50-60 процентов потребности. Сахар импортируется из России, Беларуси, Украины и других стран.

На сегодня среднерыночные розничные цены на сахар-песок по республике составляют 64,7 сома за килограмм.

Отмечается, что Госагентством проводится работа как с реализаторами сахара, так и с отечественным производителем, занимающим доминирующее положение на рынке — ОАО «Каинды-Кант», по вопросу снижения цен. «Предприятие отпускает сахар каждой из четырех торговых сетей, подписавших соглашение по сдерживанию цен на социально значимые товары («Народный», «Глобус», «Фрунзе», «Ярмарка») по отпускной цене 54 сома за килограмм. Соглашение действует до 1 июня. Завод готов продлить это соглашение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что другим потребителям цена сахара снижена заводом с 60 до 57 сомов, и в настоящее время до 55,5 сома.

«Завод «Каинды-Кант» готов осуществлять все необходимые мероприятия как по обеспечению республики сахаром, так и по недопущению необоснованного повышения цен в соответствии с Законом КР «О конкуренции»», — отметили в органе.

 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/191856/
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