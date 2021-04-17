В марте в Кыргызстане отмечен самый высокий рост цен среди стран ЕАЭС

В марте по сравнению с февралем наибольшее повышение цен и тарифов среди стран ЕАЭС зафиксировали в Кыргызстане. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

В марте цены и тарифы повысились во всех странах союза. Наибольший рост — 1,1 процента — в Кыргызстане.

С начала года наиболее высокий уровень инфляции (3,8 процента) в потребительском секторе экономики зафиксировали в Армении и Беларуси.

В Армении за три месяца больше всего (на 6 процентов) подорожали продовольственные (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) и непродовольственные товары (на 4,3 процента). В Беларуси максимальный прирост цен на услуги — 4 процента.