Бюджет семьи. Как его составить, чтобы не пришлось занимать деньги

Умение правильно распоряжаться деньгами значительно упрощает жизнь и позволяет реализовывать свои желания. Когда речь идет о семье, это правило тоже работает.

Поговорив с экономистами, 24.kg представляет читателям несколько важных пунктов о правилах ведения семейного бюджета. Кроме того, экономисты рассказали нам, как перестать занимать и брать авансы и начать делать сбережения.

Посчитать все до тыйына

Если упростить, то бюджет семьи — это план абсолютно всех ваших доходов и расходов. И от его грамотного составления зависит финансовый успех. Это может и звучит громко, но так на самом деле и есть. Пока вы не научитесь контролировать свои доходы и расходы, вы не поймете, где можно сэкономить и какой пассивный доход можно создать.

По статистике более трети населения Кыргызстана не ведет учета своих доходов и расходов, а 20 процентов граждан вообще не знают, сколько денег они получили и потратили.

Если бюджет составлен правильно, то это уже половина успеха. Дальше потребуется только сила воли на 3-4 месяца, чтобы привыкнуть соблюдать установленный план. Ведь мало составить бюджет, нужно ему следовать. Участвовать в составлении бюджета должны все члены семьи, в том числе и дети. Для них это станет одним из первых шагов на пути к финансовой грамотности и дальнейшему успешному будущему.

Не торопитесь сразу составлять бюджет, сначала надо выяснить, куда «утекают» деньги.

Эксперты советуют начинать именно с расходов. Если вам едва хватает денег от зарплаты до зарплаты или даже приходится занимать или брать авансы, то стоит внимательнее изучить свои расходы. Для этого пару месяцев просто фиксируйте ВСЕ расходы, даже самые мелкие, вплоть до копейки. Это только на первый взгляд кажется, что покупка лимонада за 20-30 сомов — небольшая трата. Но в месяц такие мелочи могут «вытянуть» на приличную сумму.

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Посчитали расходы? Теперь беритесь за доходы. Учитывать нужно все: зарплату, шабашки, непредвиденный доход в виде премии и подарка, перевода от близких. Когда мы будет знать свои доходы и расходы, можно будет составить семейный бюджет на ближайший месяц.

Чем точнее вы запишите свою прибыль и траты, тем больше шансов составить выполнимый бюджет.

Важный совет. Если у вас есть небольшой бизнес, не стоит смешивать семейный бюджет и бюджет бизнеса. Следует вести их отдельно. Только так можно увидеть четкую картину семейного бюджета отдельно от бизнеса и наоборот. К примеру, не стоит включать в доходную часть семейного бюджета прибыль от вашего бизнеса, а в расходную — затраты на покупку оборудования.

Как правильно считать

Итак, приступаем к составлению бюджета. Это можно делать с помощью специальных программ в телефоне или компьютере, например с помощью таблицы в Excel.

Если хотите, доходы можно классифицировать по членам семьи, которые зарабатывают. А можно разбить их по двум категориям: постоянные доходы (заработная плата, доход от сдачи недвижимости в аренду) и переменные доходы (доход от бизнеса, дополнительный заработок, денежные подарки).

Теперь записываем в таблицу все расходы. Классификации расходов нужно уделить больше внимания, так как расходная часть в большинстве случаев дробится на множество статей. Чем детальнее статьи ваших расходов, тем яснее для вас сложится финансовая картина.

Последний этап — распределение денег так, чтобы хватало на все.

Но помните, что главное в бюджете — регулярно его заполнять и следовать ему. Рекомендуется составлять план бюджета семьи на месяц, на год и на несколько лет.

Кто будет рулить

В структуре государства не зря бюджетом страны заведует специальное министерство — финансов. Ведь за исполнением должен быть контроль. Поэтому и в семье надо определить человека, который будет вести бюджет и контролировать все доходы и расходы.

Ведение семейного бюджета должно быть удобно, понятно и устраивать всех членов семьи.

Поэтому строго правила о том, кто же должен отвечать за семейную казну, нет. Решение должно приниматься совместно. Например, муж готов нести ответственность за семейные траты, а жена, наоборот, не хочет связываться с деньгами. В этом случае муж и будет министром финансов. А бывает наоборот. Мужчине проще обозначить, какие траты предстоят в месяце, но вот считать все до копейки он не хочет. Тогда составлением семейной бухгалтерии вполне может заняться жена.

Важный момент здесь следующий: каждому члену семьи необходимо оставлять средства на личные расходы.

Помните, что наличие семейного бюджета должно сделать вас счастливее. Не надо пытаться экономить на всем, боясь потратить лишний сом. Лучше вам от этого не будет. Возможность потратить деньги на свои маленькие слабости должна оставаться. Если такой статьи расходов не будет, то начнутся появляться «заначки». Но тогда учет доходов и расходов уже не будет прозрачным.

И последнее: тратить все, что вы заработали, — неверная стратегия. Надо научиться выявлять и сокращать ненужные расходы, а также создавать запасы и инвестировать свои деньги в финансовые инструменты. Поэтом при составлении бюджета обязательно оставляйте отдельную статью расходов «сбережения».