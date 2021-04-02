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Экономика
Сюжет: COVID-19

Медленная вакцинация от COVID-19 задержит восстановление экономики Кыргызстана

Более медленное, чем ожидалось, проведение вакцинации населения или появление новых штаммов вируса COVID-19 могут задержать восстановление экономики до 2022 года. Об этом говорится в заявлении Международного валютного фонда по итогам консультаций с властями Кыргызстана.

Отмечается, что глобальная экономическая конъюнктура остается неопределенной и служит основанием для выработки планов на случай наступления непредвиденных обстоятельств.

Максимально оперативное обеспечение вакцинами имеет огромное значение для спасения жизней и средств к существованию.

В МВФ также отмечают, что снижение цен на золото или сокращение объемов денежных переводов могут ослабить платежный баланс. В случае материализации этих рисков необходимо будет оставить в силе стимулирующие меры макроэкономической политики на более длительный срок и увеличивать расходы на здравоохранение и социальную сферу.

«Политическая стабильность, предсказуемость курса экономической политики и решительные реформы, направленные на улучшение делового климата, будут способствовать укреплению доверия со стороны деловых кругов», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188517/
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