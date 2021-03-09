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Экономика

Судьба пластиковых пакетов. Депутаты за введение утилизационного сбора

Депутаты одобрили законопроект о введении утилизационного сбора за пластиковые пакеты. Решение принял сегодня комитет по экономической и фискальной политике, сообщил депутат Дастан Бекешев.

Законопроект о запрете пластиковых пакетов инициирован депутатами в прошлом году. Разработчики инициативы утверждали, что из-за массовости, доступности и низкой стоимости пакетов из полимерной пленки никакие другие альтернативные упаковочные материалы конкурировать с ними не могут. Кыргызстан импортирует около 250 тонн пакетов в месяц, или 3 тысячи тонн в год.

Правительство же предлагает ввести налог на утилизацию при импорте или реализации на внутреннем рынке полимерных и пластиковых пакетов. Проект закона разработан для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов отходов, образующихся от упаковочных пакетов из полимерных и пластиковых материалов. Проект предусматривает переход на использование бумажных пакетов путем внедрения утилизационного сбора.

После обсуждения депутаты поддержали инициативу кабинета министров.

«Какой это будет сбор, еще неясно. Но мы одобрили его введение, но при этом отклонили законопроект о запрете на использование пластиковых пакетов. Насколько это правильно, время покажет. Но нужно было принять один из вариантов», — рассказал Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185846/
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