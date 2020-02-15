Цифра дня. 250 тонн пластиковых пакетов в месяц импортирует Кыргызстан

Депутаты парламента предлагают ввести запрет на ввоз и использование пластиковых пакетов.

Разработчики инициативы утверждают, что из-за массовости, доступности и низкой стоимости пакетов из полимерной пленки никакие другие альтернативные упаковочные материалы конкурировать с ними не могут.

Кыргызстан импортирует около 250 тонн пакетов в месяц, или 3 тысячи тонн в год.

Ежегодно в мире производится до 400 миллионов тонн пластика, что составляет 53 килограмма на душу населения всей планеты. Ежеминутно продается около 2 миллионов пакетов.

Таким образом, в Жогорку Кенеше выступают не только за введение моратория на использование и ввоз пластика в страну, но предлагают ввести штрафы.