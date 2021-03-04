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Экономика

Подрядчик ремонта дороги Эпкин — Башкууганды отстранен из-за коррупции

В декабре 2020 года из-за коррупционных проявлений подрядчика по согласованию с Азиатским банком развития контракт с «Тодини Конструкциони» досрочно расторгнут. Об этом сообщили в Министерстве транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций.

В социальных сетях активно обсуждается информация о реализации проекта строительства участка дороги Эпкин — Башкууганды. Жители Джумгальского района Нарынской области обеспокоены тем, что за два года дорогу так и не сделали. Проект реконструкции дороги реализуется Минтрансом и финансируется за счет средств Азиатского банка развития (АБР). Контракт с итальянской компанией «Тодини Конструкциони» подписан 7 сентября 2018 года.

За два полных строительных сезона 2019 и 2020 годов подрядчиком фактически выполнено всего 9,5 процента строительных работ.

Не завершены даже земляные работы, а использовано 69 процентов контрактного времени. Поэтому контракт с компанией расторгли. Ее удалили с проектного участка. Сейчас идет процедура окончательных взаиморасчетов.

«Отбор нового подрядчика осуществляется в соответствии с процедурами АБР и для этого потребуется время. Принимаются все меры по ускорению процедур. Планируется, что подрядчик будет отобран и приступит к работе в июне-июле 2021 года. До этого времени содержанием дороги занимаются местные дорожно-эксплуатационные управления. Но из-за ограниченности финансов выполнять все работы оказалось невозможно. Сейчас вопрос финансирования решен. Мы надеемся, что предпринимаемые меры позволят решить все вопросы и успешно завершить проект», — заключили в Минтрансе.

Кроме того, сейчас решаются вопросы погашения задолженности перед местными компаниями и физическими лицами, вовлеченными в реализацию проекта. Это многочисленные арендодатели и физические лица. У компании «Тодини Конструкциони» есть долги и за сезон 2020 года, по которым ведутся переговоры с руководством о первоочередном погашении задолженности перед местными сотрудниками и организациями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185336/
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