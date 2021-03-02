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Экономика

Стартовал второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации

Начался второй этап кампании по приему Единой налоговой декларации по итогам 2020 года, который продлится месяц. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В кампании примут участие государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Они обязаны заполнить и подать ЕНД в налоговые органы до 1 апреля 2021 года.

При этом ГНС напоминает, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые не успели до 1 апреля 2020 года представить налоговую декларацию за 2019 год, могут сделать это до 1 апреля 2021 года, заполнив две декларации — за 2019 и 2020 годы.

Отметим, что 1 марта истек срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185092/
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