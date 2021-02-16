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Экономика

В марте топливо в Кыргызстане может подорожать на 9-10 процентов

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана прогнозирует возможность повышения цен на ГСМ в республике в среднем на 9-10 процентов к марту 2021 года.

Прогноз составлен на основе анализа текущих запасов нефтепродуктов, имеющихся на территории республики, и актуальных отпускных цен российских НПЗ. Так, в течение января-февраля 2021 года в Кыргызстан отгружалось топливо с четырех российских заводов.

С начала года отпускные цены выросли по бензиновой группе на $100-140 (на 7-9,8 сома/литр) и по дизелю — на $40-60.

«Рост российских отпускных цен связан с увеличением мировых цен на нефть, снижением объемов переработки нефти на заводах и ожидаемым спросом на нефтепродукты в преддверии начала весенне-полевых работ. Международный валютный фонд спрогнозировал рост цен на нефть на 2 процента в 2021 году ввиду восстановления мировой экономики. По данным международного независимого агентства Argus, объем нефтепереработки на российских заводах в 2020 году уменьшился на фоне пандемии и сокращения маржинальности до уровня 2011 года», — отметили в Ассоциации нефтетрейдеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/183591/
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