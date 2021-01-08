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Экономика

На 1 января на счет для погашения госдолга поступило более 1 миллиона сомов

На 1 января 2021 года на счет для погашения внешнего долга поступило 1 миллион 49,1 тысячи сомов. Такие данные приводит Министерство финансов.

В том числе физические лица перечислили 1 миллион 22,1 тысячи сомов. Из них 31 декабря 2020-го Адылбек Асанов перевел на счет 1 миллион сомов. От юридических лиц на счет поступило 27 тысяч сомов.

Отметим, что на 31 октября прошлого года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 843,81 миллиона (396 миллиардов 223,63 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 185,3 миллиона (342 миллиарда 357,46 миллиона сомов) — внешний, а $658,51 миллиона (53 миллиарда 866,17 миллиона сомов) — внутренний.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179151/
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