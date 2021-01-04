Цифра дня. $467,1 миллиона продал Нацбанк в 2020 году для поддержки сома

В 2020 году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч. Такие данные приводятся на официальном сайте регулятора.

При этом самыми крупными были интервенции 10 марта и 29 октября 2020 года. Тогда Нацбанк выбросил на рынок $49,7 и $42,4 миллиона соответственно. А самой мелкой была интервенция 17 ноября, когда на рынке было реализовано всего $500 тысяч.

Чаще всего НБ КР выходил на валютный рынок в ноябре. Тогда проведено 11 интервенций и продано $84 миллиона 750 тысяч. А вот больше всего долларов продано на рынке в марте — $109,7 миллиона за четыре интервенции.

При этом за год доллар в Кыргызстане подорожал на 19,3 процента, или на 13,5 сома, — с 69,7 до 83,2 сома.