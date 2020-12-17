Жыргалбек Сагынбаев: Мы не можем передать Жетим-Тоо другим

«Государство само должно использовать месторождение. Мы не можем такие крупные проекты, как разработку Жетим-Тоо, передать другим», — заявил сегодня глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.
По его словам, месторождение Жетим-Тоо имеет протяженность почти
Месторождение Жетим считается одним из самых крупных месторождений в мире. Запасы руды составляют 3 миллиарда 344 тонны.
Жетим-Тоо занимает второе место в мире по запасам железа.
«При хорошей работе оно может внести значительную лепту в бюджет страны. Месторождение свободно от всех обязательств, хозяином является государство. Если создастся компания и государство само будет заниматься разработкой этого месторождения, то мы принесем пользы больше, чем если будем сидеть и кого-то ждать», — уверен Жыргалбек Сагынбаев.
«На сегодня вопросом разработки месторождения занимается рабочая комиссия. Мы рассматриваем несколько вариантов: госпредприятие, акционерное общество или какое-то другое предприятие. Но мы уверены, что государство само должно разрабатывать свои месторождения. Рабочие места должны создаваться у нас. Деньги, налоги должны оставаться в КР. Мы не имеем права сегодня рисковать. Думаю, что в первом квартале 2021 года мы примем решение», — заключил он.