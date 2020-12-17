Жыргалбек Сагынбаев: Мы не можем передать Жетим-Тоо другим

«Государство само должно использовать месторождение. Мы не можем такие крупные проекты, как разработку Жетим-Тоо, передать другим», — заявил сегодня глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев.

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По его словам, месторождение Жетим-Тоо имеет протяженность почти 40 километров и состоит из шести участков — Дангы, Туюк Суу, Айран суу, Молдобаши, Телеке и Курменты. Рельеф месторождения высокогорный и труднодоступный. Исключение составляет самый северный участок Дангы с относительно сглаженной поверхностью. Ближайший поселок Чырпыкты расположен в 25 километрах о т месторождения.

Месторождение Жетим считается одним из самых крупных месторождений в мире. Запасы руды составляют 3 миллиарда 344 тонны.

Жетим-Тоо занимает второе место в мире по запасам железа.

«При хорошей работе оно может внести значительную лепту в бюджет страны. Месторождение свободно от всех обязательств, хозяином является государство. Если создастся компания и государство само будет заниматься разработкой этого месторождения, то мы принесем пользы больше, чем если будем сидеть и кого-то ждать», — уверен Жыргалбек Сагынбаев.

«На сегодня вопросом разработки месторождения занимается рабочая комиссия. Мы рассматриваем несколько вариантов: госпредприятие, акционерное общество или какое-то другое предприятие. Но мы уверены, что государство само должно разрабатывать свои месторождения. Рабочие места должны создаваться у нас. Деньги, налоги должны оставаться в КР. Мы не имеем права сегодня рисковать. Думаю, что в первом квартале 2021 года мы примем решение», — заключил он.