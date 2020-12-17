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Власть
Сюжет: Противостояние на месторождениях

Чиновник опровергает передачу месторождения Жетим-Тоо китайской компании

Глава пресс-службы аппарата президента прокомментировал заявления отдельных политиков о якобы передаче месторождения Жетим-Тоо китайской компании. Нургазы Анаркулов дал пояснения представителям СМИ.

«В последнее время определенные политические деятели начали распространять недостоверную информацию относительно того, что месторождение Жетим-Тоо якобы передали китайской компании, которая в последующем будет ее разрабатывать, а в дальнейшем и вовсе захватит нашу землю. В результате таких безответственных заявлений общественность вводят в заблуждение, нарастает напряженность и негативное отношение как к органам власти, так и к инвесторам», — сказал он.

Я официально заявляю, что все подобные высказывания являются ложными и имеют только одну цель — раскачать ситуацию в стране в предвыборный период.

Нургазы Анаркулов

По его словам, месторождение Жетим-Тоо находится в государственной собственности, и никакая иностранная компания не владеет правами на ее разведку или разработку.

«Это месторождение железа, расположенное в Нарынской области, является самым крупным объектом в республике по запасам черных и цветных металлов. Предварительные запасы железной руды по одному из перспективных участков — Дангы — составляют 539 миллионов тонн. Государство планирует самостоятельно разрабатывать месторождение, для чего будет создана отдельная государственная компания», — проинформировал Нургазы Анаркулов.

Он добавил, что самостоятельная разработка Жетим-Тоо позволит государству создать новое производство в Нарынской области и дополнительно более тысячи рабочих мест.

«Все доходы от разработки будут оставаться в Кыргызстане. Срок разработки месторождения — более 55 лет. По предварительным расчетам, прибыль только от разработки участка Дангы составит более $200 миллионов в год. Это позволит увеличить доходы бюджета, направить денежные средства на различные социальные программы, а часть денег использовать для погашения внешнего долга страны, который мы сможем закрыть за короткое время», — сказал руководитель президентской пресс-службы.

Нургазы Анаркулов уточнил, что при разработке месторождения будут учтены все экологические нормы и требования, внедрены самые передовые технологии.

Разработка данного месторождения будет осуществляться поэтапно. На первом этапе необходимо будет произвести геологоразведочные работы и поставить запасы на государственный баланс. На втором этапе будет осуществлено проектирование и строительство обогатительной фабрики и инфраструктуры. И, наконец, уже на третьем этапе начнется разработка месторождения и обогащение руды.

При реализации проекта, кроме выплаты обязательных налогов, будут соблюдаться интересы местного сообщества, так как будет производиться отчисление двух процентов от валового дохода в Фонд развития Нарынской области.

«Кроме того, запуск разработки месторождения позволит запустить и вспомогательные производства товаров и услуг, где будет создано еще более 3 тысяч рабочих мест. Все закупки товаров и услуг для строительства и запуска производства, а также его функционирования будут производиться в Кыргызской Республике», — отметил Нургазы Анаркулов.

Рудник «Жетим-Тоо» расположен на Дангинской площади в Нарынской области. Вопрос его разработки обсуждается в Кыргызстане уже более 20 лет. Местные жители выступают против разработки месторождения, считая, что это повлечет за собой экологическую катастрофу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/177006/
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