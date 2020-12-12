Реализация проекта «Финансирование сельского хозяйства — 9» (ФСХ) повлечет выделение дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета в 1 миллиард 250 миллионов сомов. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства о программе ФСХ-9. Им предлагается выдавать льготные кредиты фермерам по нескольким направлениям.

Конечная процентная ставка для заемщиков устанавливается в размере: