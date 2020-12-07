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Экономика

Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc.

Centerra Gold Inc. объявила о назначении Тенгиза Болтурука членом совета директоров компании.

В официальном заявлении компании также сообщается об отставке прежнего представителя Кыргызстана в совете директоров Аскара Оскомбаева.

Как отмечается, Тенгиз Болтурук — гражданин Кыргызской Республики и Канады, имеет более чем 30-летний опыт работы в области проектирования и эксплуатации в горнодобывающей промышленности по всему миру, в том числе в Канаде, США, Казахстане, Австралии и Южной Африке. Окончил Московский институт стали и сплавов в 1987 году по специальности «обогащение руд цветных металлов», а также аспирантуру Технического университета Клаусталь в Германии. Является членом Ассоциации профессиональных инженеров Онтарио и Канадского института горного дела и металлургии. Тенгиз Болтурук был выдвинут на пост ОАО «Кыргызалтын» в соответствии с пересмотренным соглашением акционеров от 6 июня 2009-го, заключенным между «Кыргызалтыном» и Centerra.

«Опыт и знания Аскара Оскомбаева во время его работы в составе совета директоров принесли Centerra огромную пользу, особенно в отношениях с правительством и общественностью, его будет очень не хватать. От имени совета директоров и руководства я благодарю Аскара за его работу во благо Centerra. Мы приветствуем Тенгиза в совете директоров и надеемся на сотрудничество и продолжение наших позитивных рабочих отношений с «Кыргызалтыном», — отметил Майкл Парретт, председатель совета директоров Centerra.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175815/
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