Рост цен в Кыргызстане по итогам 2020 года составит 7,5 процента

По итогам 2020 года инфляция ожидается на уровне 7,5 процента вместо прогнозируемых ранее 3,7 процента. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев.

По его словам, это связано в основном с зависимостью отечественного рынка от импорта товаров, с волатильностью финансового рынка, сезонными колебаниями цен на продовольственные товары.

«В социальной сфере ожидается снижение объема ВВП на душу населения в 2020 году с утвержденных $1 тысячи 490,9 до $1 тысячи 215,6», — подчеркнул Кыялбек Мукашев.