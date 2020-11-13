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Экономика

Введен мораторий на выдачу новых лицензий на золото, серебро и медь

Правительство Кыргызстана ввело мораторий на выдачу новых лицензий на объекты золота, серебра и меди. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечается, что такое распоряжение накануне подписал премьер-министр Садыр Жапаров. Документом вводится временный запрет (мораторий) на лицензирование деятельности, связанной с правом пользования недрами на проведение геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработки золота (коренного, россыпного), серебра и меди.

При этом распоряжение не касается вопросов продления срока действия уже выданных лицензий и исключения права недропользователей на трансформацию лицензии на право пользования недрами.

Напомним, что ранее и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров предупреждал о введении моратория.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172955/
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