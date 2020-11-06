Бюджет Бишкека уменьшен более чем на полмиллиарда. Чем это грозит столице?

Мэрия Бишкека уже подготовила и внесла в Бишкекский городской кенеш проект бюджета на 2021 год. Также депутаты должны будут рассмотреть корректировку доходов и расходов столичной казны в текущем году. На чем мэрия сэкономила и какие резервы есть для пополнения доходной части, 24.kg рассказал первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

— Вы внесли в БГК корректировку бюджета Бишкека на 2020 год. Летом вы говорили, что до конца 2020-го прогнозируется выпадение доходов от 500 миллионов до 1,5 миллиарда сомов. Насколько они сократились?

В первый раз, в июне, бюджет Бишкека уменьшили на 174,5 миллиона сомов. Но затем Минфин при внесении поправок в республиканский бюджет на 2020 год уменьшил прогноз по доходам столицы на 1,1 миллиарда сомов. Мы проанализировали состояние экономики и эпидемиологическую ситуацию и предлагаем сократить бюджет Бишкека на 505 миллионов сомов.

В итоге получается, что общее снижение доходной части столицы по итогам года составит 679,5 миллиона сомов. Алмаз Бакетаев

— А за счет чего мэрия планирует сэкономить?

— Мы уже сократили траты на капитальные вложения и расходы, являющиеся неприоритетными, в том числе по коммунальным услугам, по приобретению хозяйственных товаров. Также приостановлено строительство новых объектов и заморожены некоторые начатые, такие как парки, тротуары, дорожки и дороги в целом. Пришлось отказаться от приобретения машин, оборудования, специальной техники, автобусов. В целом в 2020 году расходная часть бюджета была сокращена и оптимизирована на сумму 786,8 миллиона сомов.

— Повышение расходов возникло в том числе из-за COVID-19. Ранее вы говорили, что в бюджете сейчас нет столько денег, сколько было во время первой его вспышки в июне-июле. Но если все же повторится летний сценарий, где будете брать деньги?

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— На все мероприятия по борьбе с COVID-19 городом направлены 115 миллионов сомов, из них 70 миллионов были представлены правительством в виде целевых трансфертов.

С учетом сокращения бюджета для возможной второй волны средств нет. В связи с чем городским штабом будут определены необходимые мероприятия, требующие средств из местного бюджета. Для их покрытия будем сокращать другие расходы, а также обращаться в правительство за выделением целевых трансфертов.

— Бюджет на будущий год достаточно оптимистичен. Доходная часть прогнозируется выше, чем в этом. Но вряд ли экономика настолько оправится. Не придется ли в будущем году снова корректировать расходы?

— Проект бюджета на 2021 год составляет 10 миллиардов 231 миллион сомов, из них налоговые доходы 8 миллиардов 951,2 миллиона сомов, или больше на 655,3 миллиона сомов, что является вполне приемлемым ростом.

И поскольку на налоги приходится основная доля доходов (около 80 процентов), мэрия будет работать над проблемой вывода из тени предпринимателей и улучшением администрирования налоговых доходов. Алмаз Бакетаев

По неналоговым доходам проводится работа по своевременному изысканию дебиторской задолженности, по обеспечению своевременности и прозрачности представления в аренду земли и объектов муниципальной собственности. Объем доходов прогнозируется в сумме 1 миллиард 182 миллиона сомов (больше на 81,5 миллиона сомов). Здесь также будем работать над улучшением администрирования.

В то же время для пополнения доходной части бюджета будем прибегать и к инструментам внутреннего заимствования, в частности к выпуску муниципальных ценных бумаг. Кроме того, на повестке рассмотрение предложений международных доноров по предоставлению средств на развитие городской инфраструктуры по линии муниципальных предприятий столицы.

В 2021 году, если ситуация ухудшится, муниципалитету придется также сократить расходы, являющиеся непервоочередными.

— Как будут распределяться доходы?

— Большая часть идет на социальную сферу — 56 процентов. Из них на образование 44,3 процента, здравоохранение — 2,7 процента, культуру — 5,1 процента, социальную защиту — 4 процента. Кроме этого, жилищно-коммунальные услуги составляют 30,3 процента, государственные услуги общего назначения 10 процентов, на оборону расходы составили 0,1 процента, общественный порядок и безопасность — 0,3 процента и экономические вопросы — 3,4 процента.

Рост налоговых доходов в проекте бюджета в сумме 655,3 миллиона сомов направлен на покрытие повышения заработной платы работникам образования, при этом сектор бюджета развития не растет. Алмаз Бакетаев

— Кстати, про учителей. Летом были трудности с выплатой им заработных плат. В итоге городу дали ссуду, как дальше ситуация будет развиваться?

— Для выплаты повышения заработной платы работникам образования из республиканского бюджета была представлена бюджетная ссуда в размере 744 миллиона сомов. На 2021 год средства на выплату заработной платы в полном объеме заложены в проекте бюджета.

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Кроме того, в следующем году планируется создание межведомственной рабочей группы о поэтапной передаче расходов по оплате труда работникам учреждений образования Бишкека на финансирование из республиканского бюджета. Относительно полученной бюджетной ссуды будем вести работу по ее переквалификации на целевые трансферты.

— Заложено ли строительство каких-то новых объектов?

— В основном денежные средства предусматриваются на завершение переходящих объектов 2020 года. Мы очень осторожно подходим к строительству новых больших объектов, и, соответственно, предложения по бюджету развития будут внесены в БГК для согласования в рамках Программы социально—экономического развития города.

— Предусмотрено ли отдельное финансирование борьбы с COVID-19? Оно целиком осуществляется за счет местного бюджета или частично покрывает республиканский бюджет?

— На мероприятия по борьбе с COVID-19 в 2020 году средства направлены из трех источников: республиканский и местный бюджеты и средства от добровольных пожертвований от физических и юридических лиц.

На следующий год в бюджете Бишкека средства на данные цели не предусмотрены, но косвенные расходы запланированы по линии управления здравоохранения, МП «Тазалык» и других служб мэрии.