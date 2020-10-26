Доллар снова дорожает. Он вновь превысил отметку в 81 сом

Доллар в Кыргызстане после небольшого затишья вновь начал дорожать. Он превысил отметку в 81 сом.

Сейчас американскую валюту покупают по 80,6-81 сому, а продают — по 81-81,2 сома. За полдня он подорожал на 40 тыйынов.

Официальный курс установлен Национальным банком в 80,63 сома (падение — на 0,14 процента).

Напомним, что в середине октября после массовых митингов и введенных Национальным банком ограничений на переводы по системе SWIFT доллар вырос до 82 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию по продаже валюты. В итоге на прошлой неделе американец подешевел до 80,8 сома и держался на этой отметке до сегодняшнего дня.