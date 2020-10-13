Из-за политической нестабильности Кыргызстан потерял $104 миллиона

По предварительным расчетам, ущерб из-за политической нестабильности в Кыргызстане на 10 октября 2020 года уже составил 8 миллиардов сомов, или около $104 миллионов упущенных доходов по всей стране. Такие данные приводит Национальный альянс бизнес-ассоциаций.

По данным специалистов, более двадцати контрактов и бизнес-проектов на приблизительную сумму до $210 миллионов отменены.

Упущенная прибыль на миллиарды сомов по причине политической нестабильности может увеличить безработицу, планы по налогам и сборам, усугубить социально-экономическое положение страны.

«Затягивание консолидационного процесса по осуществлению определения легитимной и легальной государственной власти и обеспечению безопасности жизни и собственности граждан страны ляжет тяжелой ответственностью на ветви власти, депутатов, правительство, президента и политические силы, участвующие в текущем процессе. Нерешительность, выжидательная позиция и игнорирование государственных функций сегодня напрямую вредит бизнесу и меньше владельцам бизнеса, больше — гражданам, кто кормит свои семьи», — отмечает бизнес.

Национальный альянс-бизнес ассоциаций призывает все политические силы к консенсусу и обеспечению возврата в правовое поле, все государственные организации к смягчению последствий введения таких мер, как чрезвычайное положение. Бизнес просит сохранить свободу перемещения работников предприятий и грузоперевозок, усилить меры по обеспечению безопасности всех типов предприятий, в особенности горнорудных, с созданием групп быстрого реагирования.

«После проведения стабилизационных мер бизнес-сообщество требует на законодательном уровне разработать меры по предупреждению и противодействию ситуаций с рейдерскими захватами и переделом собственности с выработкой алгоритмов быстро реализуемых антикризисных планов для ситуаций, подобных сложившейся сегодня», — говорится в обращении.