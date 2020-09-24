Экономика Кыргызстана начнет расти с середины 2021 года

Ожидается, что рост экономики Кыргызстана начнется в середине 2021-го. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

По его словам, с улучшением ситуации по заражению коронавирусом и открытием границ в стране повысятся и социально-экономические показатели. И уже в следующем году экономика выйдет на положительные темпы роста. Минэкономики ожидает рост ВВП на 4,5 процента.

«Предстоящие выборы положительно повлияют на экономику, потому что кандидаты тратят определенные средства на рекламу, транспорт, гостиничные расходы», — уверен чиновник.