По итогам 2020 года прогнозируется спад экономики на 5,6 процента

По итогам 2020-го падение экономики Кыргызстана составит примерно 5,6 процента. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

По его словам, строительный сектор и сфера услуг переживают спад. По итогам восьми месяцев этого года в секторе строительства он составил 7,8 процента, в сфере услуг — 9,8 процента. Но при этом наблюдался рост в сельском хозяйстве на 1,8 процента и промышленности — на 0,2 процента.

«Ситуация с пандемией коронавируса негативно повлияла на все страны мира, как развитые, так и развивающиеся. Так, спад экономики за восемь месяцев в России составил 4,3 процента, в Беларуси — 1,3 процента, в Казахстане — 3 процента, в Армении — 5,7 процента. Почти все международные финансовые институты еще раз ухудшили прогноз по падению мировой экономики в 2020-м. В частности, МВФ ухудшил его на 1,9 процента и прогнозирует падение экономики до 4,9 процента в текущем году», — подчеркнул Автандил Алыбаев.

«Мы надеемся, что в случае второй волны коронавируса у нас не будет жесткого карантина, как весной. В связи с пандемией бюджет был оптимизирован, сейчас идет экономия средств, нет командировочных расходов и так далее. У нас сейчас постепенно ситуация улучшается, предприятия работают, налоги должны начать поступать. Идет работа по привлечению внешней финансовой помощи, реструктуризации внешнего долга», — заключил он.