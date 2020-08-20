С начала года ГНС изъяла контрафактный алкоголь на 39 миллионов сомов

За семь месяцев из нелегального оборота изъято более 358 тысяч бутылок алкоголя на 39 миллионов сомов. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев.

Он напомнил, что в конце 2019 года ГНС были переданы функции по государственному регулированию и контролю алкогольного рынка.

«В ходе рейдовых мероприятий сотрудники ГНС с начала года выявили ряд фактов хранения с целью реализации алкогольной продукции без разрешительных документов, продажи контрафактного алкоголя и с поддельными акцизными марками», — отметил он.

Кабыл Абдалиев добавил, что за аналогичный период прошлого года выявлены всего 9 тысяч 342 бутылки.