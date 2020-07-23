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Экономика

Кыргызстан отправил кредиторам просьбу о приостановлении выплат по долгу

Кыргызстан направил официальные обращения в адрес двусторонних кредиторов о приостановлении обслуживания внешнего долга. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, 15 апреля 2020 года министрами финансов и управляющими центральными банками стран большой двадцатки (G20) одобрена инициатива приостановления обслуживания долга для беднейших стран. В их число входит и Кыргызстан. Документ принят G20 и Парижским клубом и поддержан Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В рамках этой инициативы Кыргызстан направил обращение. На сегодня уже достигнута договоренность практически со всеми двусторонними кредиторами об отсрочке платежей по обслуживанию долга 2020 года на последующие 3-4 года. Согласие дали Саудовский фонд развития, Кувейтский фонд арабского экономического развития, Франция, Германия, Дания, Корея и Япония.

«Достигнута договоренность с Китаем, как одним из крупных кредиторов нашей страны, о приостановлении платежей 2020 года. Сейчас прорабатываются условия отсрочки», — подчеркнули в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/160382/
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