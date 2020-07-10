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Экономика

Кыргызстан получил $321 миллион внешней помощи

На сегодня Кыргызстаном получен $321 миллион внешней помощи. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Всего с донорами согласовано получение $627 миллионов. В том числе $305 миллионов ожидается получить в ближайшее время.

«Сначала проводятся переговоры, предварительно согласовывается сумма, доноры должны принять соответствующее решение, со своей стороны правительство КР должно подписать соглашение провести ратификацию и утвердить законом, потом только идет перечисление средств», — рассказал Эркин Асрандиев.

При этом он отметил, что из согласованных на получение средств 26 процентов, или почти $166 миллионов, составляют гранты. Остальной $461 миллион согласован на условиях льготных кредитов, ставки варьируются от 0,7 до 1,5 процента.

«Из полученных средств $173 миллиона уже израсходованы, а $148 находятся на счетах Центрального казначейства в Национальном банке. Эти ресурсы пока не расходовались», — заключил вице-премьер.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/158984/
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