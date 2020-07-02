Рост курса доллара. Нацбанк впервые за три месяца провел интервенцию

Резкий рост курса доллара заставил Национальный банк Кыргызстана впервые с апреля 2020 года выйти на валютный рынок с интервенцией.

Всего продали $10,4 миллиона с расчетами на дату, отличную от даты сделки. Всего с начала года НБ КР провел девять интервенций. На них реализовали $220,8 миллиона из международных резервов страны.

Напомним, что Национальный банк проводит интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара. Выйти на валютный рынок в июле его заставил рост доллара, который превысил отметку в 78 сомов.