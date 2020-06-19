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Экономика

Бизнесмены призывают правительство пересмотреть постановление об АЗС и АГЗС

Представители малого бизнеса призывают правительство отсрочить постановление об АЗС и АГЗС на неопределенной срок и пересмотреть его. Об этом 24.kg сообщил председатель Кыргызской ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.

В сентябре 2019 года правительство вынесло постановление об обязательной установке на автозаправочных станциях автоматизированной системы учета ГСМ. Под постановление подпадают и автозаправочные газовые станции. С 1 июля данное постановление вступает в силу.

Однако представители малого бизнеса призывают правительство отсрочить постановление на неопределенный срок, так как ряд существенных недоработок документа технического характера до сих пор не решен. А именно:

  • В соответствии с данным постановлением предлагается установить системы АСУ иностранного производства. Установка предлагается без проведения экспертизы безопасности, работоспособности и отладки тестовых режимов. Не учтены возможные системные сбои в работе несертифицированных в Кыргызстане программ. Взаимодействие программного обеспечения осуществляется со сторонними системами, которые работают на серверах, размещенных на территории иностранных государств.

  • Не проработаны и не прописаны правила при аварийных ситуациях.

  • До сих пор четко не определены порядок и сроки налоговых вычетов по таким огромным затратам, как установка АСУ. «Хотя в постановлении прямо отмечено, что внедрение осуществляют за счет вычетов», — говорит Эсен Бакиров.
Заявление ГНС о том, что предприниматели согласны на установку автоматизированных систем на АЗС, не соответствует действительности.

«30 мая Государственная налоговая служба презентовала одних из ведущих фирм по установке АСУ (ОсОО «АЗС-Комплект» и ОсОО Urmattuu Group). Сами специалисты заявили, что необходимо еще как минимум полгода для установки и нормальной наладки разношерстных систем АСУ во взаимодействии с серверами ГНС. При этом цены, предлагаемые ими под эгидой госоргана, варьируются от 200 до 550 тысяч сомов на одну АГЗС», — рассказал предприниматель.

Это неподъемные затраты для представителей малого бизнеса. Тем более все предприятия работают на аренде с привлечением заемных средств по высоким ставкам.

Эсен Бакиров

«Подобное приведет к тому, что мелкие компании либо прекратят работу, либо будут искать «обходные схемы», что повлечет к росту коррупции в этой сфере», — отметил Эсен Бакиров.

По его данным, в Кыргызстане всего 1 тысяча 38 АЗС и АГЗС. Автоматизированная система учета не установлена на 680 заправках.

«Необходимо организовать круглый стол, чтобы все заинтересованные лица могли обсудить и выработать правильный механизм. В Казахстане данную систему внедряли девять лет. У нас все обсудили с заинтересованными лицами, а точнее иностранными нефтетрейдерами, которые лоббируют свои экономические интересы. Иностранные компании хотят стать в Кыргызстане единственными в этой отрасли, что противоречит антимонопольной политике», — заключил председатель Кыргызской ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/156679/
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